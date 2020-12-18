Koronavirüs salgını nedeniyle tekrar kapanan okulların açılma süresi uzadı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitimin süresi uzatıldı. Bu kapsamda internet arama motorlarında Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Ne zamana kadar sürecek? Ne zaman bitecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

UZAKTAN EĞİM UZATILDI MI? NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre uzatıldı. Buna göre uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.” denildi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına süre uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 cuma gününe kadar devam edecek. Ne zaman biteceği salgının son durumuna göre bakanlığın yapacağı planlama ile belli olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.”

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