Uzunlar şarkısına arabesk yorum! Dinleyenleri kendine mest etti!

Gençlerin yeteneklerini sergilediği, gerek dans gerek müzik kabiliyetlerini kullanıcılara sunduğu TikTok uygulaması bu defa arabesk bir cover şarkısı ile çalkalandı. Şarkıcı ve aynı zamanda TikTok kullanıcısı olan Mervenur Taşova'nın hesabında paylaştığı Evdeki Saat grubuna ait Uzunlar şarkısını arabesk yorumuyla harmanladığı coverına yoğun ilgi gösterildi. Takipçileri ve genel kullanıcıların yorumlarına bakıldığında bir tane dahi kötü yoruma rastlamadığımız şarkıyı bizler de çok beğendik, sizlerin de beğenisine sunmak istedik.

İŞTE ÇOK BEĞENİLEN "UZUNLAR" ARABESK VERSİYONU

Youtube ve Tiktok hesaplarında söylediği şarkıları ve yorumladığı coverları paylaşıp, dinleyenlerin beğenisine sunan Mervenur Taşova bu defa arabesk yorumuyla dinleyenleri hem şarkının yeni versiyonuna hem de güzel sesine hayran bıraktı. Gelen yorumlar arasında " Artık şarkının eski halini dinleyemiyorum" " Lütfen 10 dakikalık uzun versiyon çıkar" " Dinleyip dinleyip ağlamak istiyorum" " Mükemmel bir yorum" gibi övgü dolu sözler yer alıyor. İşte o çok beğenilen arabesk yorum...