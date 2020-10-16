Vahide Gördüm Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? ATV ekranlarının başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümüne damgasına vuran sahne Vahide Gördüm'ün canlandırdığı Hünkar karakterinin alevler arasında kalması oldu. İzleyiciler bu sahnenin ardından Hünkar ölüyor mu? Vahide Gördüm Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? sorularını araştırmaya başladı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA HÜNKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hünkar Yaman karakterine hayat veren usta oyuncu Vahide Gördüm Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddiaları gündemde yer almıştı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yılmaz'ın Hünkar'ı bir kulübeye kilitleyerek alevler içinde bırakması vatandaşların aklına Vahide Gördüm Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? Neden ayrıldı? Hünkar ölüyor mu? sorularını getirdi.

Dizide alevlerin arasından kurtulan Hünkar'ın ilerleyen bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova'ya devam ediğ etmeyeceği hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Yunanistan göçmeni ailesinden babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. Lisede grafik okuyup ardından İktisat Fakültesi’ne girdi. Ancak oyuncukluk arzusundan dolayı 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve kazandı. Okul birincisi olarak mezun oldu. Televizyon kariyerine ilk olarak 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisi ile adım attı. Sonrasında birçok dizi, film ve tiyatroda oyunculuk yaptı.

OYNADIĞI DİZİLER

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)

2005 – Hırsız Polis (Fulya)

2007 – 2009 – Annem (Zeynep)

2009-2010 – Es Es (Berivan)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Zehra)

2012 – Göç (Cennet)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Deniz)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)

2015 – Göç Zamanı (Cennet)

2016 – Anne (Gönül)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Hünkar)