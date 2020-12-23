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Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti! İşte o listeye giren Türk yapımı dizi!

Dünyanın en prestijli ve en çok tercih edilen dergilerinden Variety, , 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini açıkladı. Listede BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen Alef dizisi de yer aldı.

Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti! İşte o listeye giren Türk yapımı dizi!

Variety, listede bir Türk yapımın da olduğu 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini açıkladı. 

Jamie Lang, Rebecca Davis, Patrick Frater, Elsa Keslassy, Manori Ravindran, Naman Ramachandran, Nick Vivarelli'nin olduğu jüri üyeleri bu yılın en iyi 15 uluslararası dizisini belirledi. 

Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti! İşte o listeye giren Türk yapımı dizi!

Variety'nin yazarları bu dizilerin nerede bulunabileceğine dair ayrıntılar da dahil olmak üzere dünyanın yılın en iyi drama dizilerinin listesini derledi.

İşte, Variety yazarlarına göre ABD yapımı olmayan en iyi 15 dizi:

Alef - FX, BluTV (Türkiye)
The Bad Kids! - iQiyi (Çin)
Crash Landing on You - tvN (Güney Kore)
Invisible Stories - HBO Asia (Singapur)
La Jauria - Amazon Prime Video (Şili)
Normal People - BBC , Hulu (İngiltere)
Paatal Lok - Amazon Prime Video (Hindistan)
Paranormal - Netflix (Mısır)
Partisan - Viaplay (İsveç)
Patria - HBO Europe (İspanya)
Possessions - Canal Plus, Yes TV (Fransa)
Quiz - ITV, AMC (İngiltere)
Veneno - Atresplayer Premium (İspanya)
We Are Who We Are - HBO Europe (İtalya)
We Got This - SVT, Viaplay (İsveç)

Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti! İşte o listeye giren Türk yapımı dizi!

ALEF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cansız bedenin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

ALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu
Ahmet Mümtaz Taylan
Melisa Sözen

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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