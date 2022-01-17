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Vesaik ne demek, TDK'ya göre Vesaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vesaik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vesaik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vesaik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vesaik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vesaik ne demek, TDK'ya göre Vesaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vesaik ne demek? Vesaik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vesaik kelimesi. Peki vesaik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vesaik nedir, vesaik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VESAİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vesaik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vesaik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vesaik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belgeler, vesikalar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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