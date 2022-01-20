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Vikaye ne demek, TDK'ya göre Vikaye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vikaye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vikaye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vikaye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vikaye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vikaye ne demek, TDK'ya göre Vikaye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vikaye ne demek? Vikaye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vikaye kelimesi. Peki vikaye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vikaye nedir, vikaye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VİKAYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vikaye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vikaye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vikaye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koruma

VİKAYE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- vikaye etmek

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