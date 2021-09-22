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Viziyer ne demek, TDK'ya göre Viziyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Viziyer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Viziyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Viziyer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Viziyer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Viziyer ne demek, TDK'ya göre Viziyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Viziyer ne demek? Viziyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi viziyer kelimesi. Peki viziyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre viziyer nedir, viziyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Viziyer kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Viziyer kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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VİZİYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Viziyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Viziyer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre viziyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kasket siperi

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