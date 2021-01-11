Whatsapp vazgeçti mi? Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın kullanıcılara dayattığı Gizlilik Politikası sözleşmesi tartışmalara neden oldu. Sözleşmede kullanıcıların verilerinin Facebook ile bağlantılı olan şirketlere verilebileceği ve söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin Whatsapp uygulamasını kullanmayacağı ifade edildi. Bu durumun ardından uygulama mağazalarında vatandaşlar Whatsapp yerine kullanabilecekleri alternatif uygulamaları tercih etmeye başladı. Söz konusu durumun ardından Whatsapp'ın yeni bir karar aldığı ifade edildi.

WHATSAPP VAZGEÇTİ Mİ?

Sosyal medyada yer alan ve CNN'in kaynak gösterildiği haberlere göre Whatsapp, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan olan Gizlilik Politikası Sözleşmesini yürürlüğe koyma kararından vazgeçti ve mevcut sözleşme kurallarının devam edeceği ifade edildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU ?

Whatsapp'ın Gizlilik Politikası Sözleşmesinin iptal olduğu ifade ediliyor. Bu konuda çok sayıda haber sitesi ve kanalı kararı okuyucularına duyurdu. Öte yandan Whatsapp'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."

NEREDEYSE TÜM BİLGİLER TOPLANIYOR

WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor.

Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için kullanıyor.

WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor.

Facebook, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti.

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