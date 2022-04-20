Bugün yayınlanan Netflix dizisi Yakamoz S-245 merak konusu oldu. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik, senaristliğini ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak üstlendiği Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Bilim Kurgu dizisi olan Yakamoz S-245'te denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

YAKAMOZ S-245 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Jerry Hoffmann, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Ertan Saban, Alper Saldıran, Selçuk Yöntem, Hakan Salınmış, Onur Ünsal ve Serkan Uzuner gibi isimler bulunuyor.