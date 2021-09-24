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Yalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle

İlk bölümüyle izleyiciyi Show TV ekranına kilitlemeyi başaran Yalancı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Mehmet Emir mi yoksa Deniz mi yalan söylüyor? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Yalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle

Burçin Terrzioğlu ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu Yalancı dizisi ilk bölümü seyirci tarafından oldukça beğenildi. Yeni bölümü merakla beklenen diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Deniz, Mehmet Emir’in kendine ilaç verdiğini düşünmektedir. Ama polis bir kanıt olmadan bir şey yapmamakta; Deniz de bunu kanıtlayamamaktadır.

Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir. Mehmet Emir, Deniz’le konuşmaya onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz’in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.

YALANCI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI 2. BÖLÜM  İZLE

Yalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izleYalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle

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