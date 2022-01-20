Yalım isminin anlamı nedir, Yalım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yalım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yalım ismi ne demek, Yalım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yalım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yalım İsminin anlamı nedir? TDK Yalım anlamı:

Yalım ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır1. isim Alev:

"Kuru otların yalımı çabuk geçti." - Necati Cumalı

2. isim Kılıç, bıçak gibi kesici araçların keskin yüzü.

Ayrıca Yalım ismi halk arasında 7 farklı şekilde bilinmektedir. 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur.

Yalım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yalım ismi kuranda geçmemektedir.

Yalım isminin kökeni:

Yalım ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1871 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yalım isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yalım isminin rengi:

Keten

Yalım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yalım isminin Harf Analizi Nedir ?

Yalım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Yalım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yalım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

L : 15

I : 11

M : 16

= 71 – Yalım İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Yalım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yalım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yalım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 A: 1 L: 3 I: 9 M: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Yalım isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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