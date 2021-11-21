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Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalnız Kurt dizisi ilk fragmanıyla izleyicilerin ilk anda dikkatini çekmeyi başardı. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak Yalnız Kurt dizisinin konusu, oyuncuları merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt oldukça merak ediliyor. Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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