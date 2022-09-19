Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? sorusu 10 Haziran cuma günü sezon finali yapmasından bu yana araştırılıyor. Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizi hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gül Erdoğan
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Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Haziran ayında sezon finali yapan dizilerin yeni sezon tarihleri merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden bir diğeri ise Yalnız Kurt oldu.

Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

YALNIZ KURT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter'dan yapılan paylaşımda dizi yakında başlayacak.

Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

YALNIZ KURT DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Paylaşılan tweet şöyle:

"Kamera arkasında neler oluyor?

Yalnız Kurt yeni sezonuyla yakında atv'de!

#YalnızKurt

@atvcomtr"

Buna göre dizinin yeni sezonunun tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizilerin yeni sezonları normalde Eylül-Ekim ayı gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Yalnız Kurt dizisinin de bu aylar içerisinde başlaması bekleniyor.

Yalnız kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Yalnız kurt dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Y​​​​​​​ALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Burak Sergen)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri/Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.

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