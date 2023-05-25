Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140’a yükseldi

Yalova iline bağlı Altınova ilçesinde dün öğle saatlerinde, tersaneler bölgesinde, kendini iyi hissetmeyerek hastaneye başvuran çalışan sayısı 140 kadar ulaştı. Başvuranlardan 139 kişi taburcu edilirken, 1 kişi tam tetkik amacı ile hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Gelen bilgilere göre, Tersaneler Bölgesi'ndeki yemekleri hazırlayan Aka Catering firmasının yemeklerinden etkilenerek, gıda zehirlenmesi şüphesiyle, hastaneye kaldırılan sayısı 140 kişiye ulaştı. Rahatsızlananlardan 127 kişi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altınova İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalan 13 hasta ise Kocaeli'ye bağlı Karamürsel İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Yaşanan olay ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün araştımaları olduğu da söylendi.Aka Catering firmasından numuneler alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Tavuk veya sosundan şüphelenilirken, kesin zehirlenme nedenini laboratuvar sonuçları ortaya koyacak.

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