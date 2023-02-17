Yannick Thoelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Thoelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Thoelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Thoelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Thoelen 18 Temmuz 1990 tarihinde Tessenderlo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Thoelen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Yannick Thoelen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. KV Mechelen takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yannick Thoelen'nin KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yannick Thoelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Thoelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yannick Thoelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Thoelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KFC Verbr. Geel

1 Temmuz 2008 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2011 yılında Lommel United

30 Haziran 2012 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2012 yılında Lommel United

31 Ağu 2015 yılında KAA Gent

24 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen

Yannick Thoelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Thoelen şuan KV Mechelen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.