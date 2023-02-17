Dirk Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dirk Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dirk Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dirk Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dirk Asare 4 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Dirk Junior Asare şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dirk Asare Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dirk Asare, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dirk Asare'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dirk Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dirk Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dirk Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dirk Asare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mechelen Altyap

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21

Dirk Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dirk Asare şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dirk Asare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KVC Westerlo (-2018), KV Mechelen (2018-2021)

Belçika U19 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.