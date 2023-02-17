Bill Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bill Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bill Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bill Antonio 3 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Bill Leeroy Antonio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bill Antonio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bill Antonio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bill Antonio'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bill Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bill Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bill Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bill Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2022 yılında Jong KVM

Bill Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bill Antonio şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Bill Antonio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.