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  3. Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

Yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin bugün final bölümü tekrar Kanal D ekranında yayınlanmasının ardından 15 yıl sonra dizi tekrar gündeme gelerek Twitter'da trend oldu.

Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

Başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır ve Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularının paylaştığı Kanal D'nin efsane dizileri arasında olan Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluştu.  174 bölümü tekrar yayınlanan dizi, bugün final bölümüyle gündeme gelmeyi başardı. 

TWİTTER YIKILDI

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanarak dizi olarak yayınlanan Yaprak Dökümünün final bölümünün ekrana verilmesiyle Twitter kullanıcıları diziyi trendlere sokmayı başardı. Diziyi ilk günkü heyecanıyla izleyen seyirciler duygularını peş peşe tweet atarak gösterdi. 

İşte atılan tweetlerden bazıları...

Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Yaprak Dökümü 15 yıl sonra sosyal medyayı sallamayı başardı! Final bölümünü ilk günkü heyecanla izleyenler diziyi gündeme getirdi!

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

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