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  3. Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı dizisinin bu hafta olup olmadığı merak konusu oldu. Yargı bu akşam  var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? YARGI NEDEN YOK 1 MAYIS 2022 PAZAR?

Yargı yeni bölümünün bu hafta 1 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Pazar yayın akışında kendi saatinde gösterilmeyen Yargı yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Yargı da eklendi. Normal yayın tarihi olan 1 Mayıs gününün bayram arifesi olması sebebiyle Yargı da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram haftasında yayın kararı almayan Yargı yeni bölümü bir sonraki hafta Pazar günü yani 8 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak.

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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