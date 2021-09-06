Yargı dizisi konusu ne? Yargı oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Yargı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Yargı dizisi konusu ne? Yargı oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...
Ali Bilgin'in yönetmenliğini yaptığı, Sema Ergenekon'un senaristliğini üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi konusu ne? Yargı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
YARGI DİZİSİ KONUSU NE?
Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabeti ekranlara gelecek.
YARGI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Pınar Deniz
Kaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Onur Özaydın
Ece Yüksel
Özlem Çakar
Arda Anarat
Onur Durmaz
Zeynep Atılgan
Beren Nur Karadiş