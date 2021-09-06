Ali Bilgin'in yönetmenliğini yaptığı, Sema Ergenekon'un senaristliğini üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi konusu ne? Yargı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabeti ekranlara gelecek.

YARGI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş