Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin telefonuna program yükleyerek silinen bilgileri geri yükledi! Yargıtay delilleri hukuka aykırı buldu!

Boşanma davalarında Yargıtay emsal bir karara imza attı. Eşinin telefonuna yüklediği program sayesinde eski mesajları ve fotoğrafları yükleyip Yargıtay'a sundu. Yargıtay delil teşkil etmediği gerekçesiyle hukuka aykırı buldu.

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Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin telefonuna program yükleyerek silinen bilgileri geri yükledi! Yargıtay delilleri hukuka aykırı buldu!

Eşinin kendisini aldattığını düşünen bir koca, genç kadının telefonuna eski bilgileri geri getiren program yükledi. Program sayesinde kadının sildiği öne sürülen yazışma ve fotoğraflara erişen öfkeli koca boşanmak için aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasını reddetti. Kararı davacı koca istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, Aile Mahkemesi kararının tamamını kaldırılarak, erkeğin davasını kabulüne hükmetti. Kararı davalı kadın temyiz edince dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi.

Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin telefonuna program yükleyerek silinen bilgileri geri yükledi! Yargıtay delilleri hukuka aykırı buldu!

YARGITAY "HUKUKA AYKIRI DELİL" SAYDI

Davacı erkeğin, eşinin telefonuna özel bir program kurduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında; "Davacı tanıkları, davalı kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etmişlerdir. Davacı erkeğin duruşmadaki kadının telefonuna 'disk digger' isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez. Diğer yandan davacı erkek tarafından dosyaya sunulan ve davalı kadına ait olduğunu iddia ettiği yazışmaların davalı kadın tarafından kabul edilmediği, davalı tarafından yazıldığı iddiasının soyut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar da kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu durumda, dinlenen tanıkların davacıdan edindikleri duyuma dayalı anlatımları da dikkate alındığında, davalı kadına yüklenen güven sarsıcı davranış vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. O halde, davacı erkeğin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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