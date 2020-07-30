Yarın bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgının gölgesinde geçen Ramazan Bayramında bayram namazı kılınmamıştı. Salgın sürerken vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek normalleşme sürecine geçilmişti. Vatandaşların seccadelerini kendileri getirmeleri ,abdestlerini camiye gelmeden almaları ve maske takmaları şartı ile namaz kılmalarının önü açılmıştı. Kurban Bayramı da gelip çatarken bayram namazının cemaatle ve camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Yarın bayram namazı kılınacak mı? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

YARIN BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camiler 29 Mayıs'ta normalleşme süreci ile vatandaşların ibadet etmesi için açılmıştı. İçişleri Bakanlığınca ,"Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" genelgesine göre camilerde şadırvanların kapalı tutulması, avlu ve çevresinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi istenmişti. Camiler bu tarihten itibaren vatandaşların ibadet etmesi için açılmıştı. Kurban Bayramı da gelirken bayram namazının cemaatle cami içinde kılınıp kılınmayacağı da merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz (dün) gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada," Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir." demişti.

Bu kapsamda Kurban Bayramı namazı alınan tedbirlerle birlikte cemaatle kılınacak.

BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞLARA UYARILAR

Bakan Koca'nın vatandaşlara yaptığı uyarılar şunlar:

"Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Maske ve sosyal mesafe kuralı, bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

Vaaz ve namaz süreleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

Namaz sonunda, cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır."

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINACAK MI?

Kurban Bayramı namazı alınan tedbirlerle birlikte cemaatle kılınacak