Müslüman alemi 2021 yılının ilk kandilleri olan Regaip ve Miraç kandilini kısa bir süre sonra idrak edecek. Üç ayların içerisinde bulunan kandiller islam alemi için büyük önem teşkil ediyor. Peki Yarın kandil mi 2021? Kandil ne zaman 2021? Üç aylara kaç gün kaldı? İşte tüm merak edilenler...

YARIN KANDİL Mİ?

Regaip kandili bu yılın ilk kandili olmakla birlikte 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2021?

Üç aylar 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ