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Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma 106. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Ender tarafından ters köşe olan Şahika neye uğradığını şaşırır. Peki Ender'in planı nedir? İşteYasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle...

Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. İşte Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle...

Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Görülecek mahkemede dizinin kötü karakteri Şahika'nın planı bu defa pekte istediği gibi gitmez. Hasan Ali ve Ender'in aralarındaki buzların erimesi yeni bir dostluk doğurur. Yaşanan gelişmelerin ardından Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır ve Hasan Ali'nin tarafında durur.

YASAK ELMA 106. BÖLÜM FULL İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Şahika'nın yeni bir plan yapmaya başlar. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir. Peki Şahika telefonda kimden yardım ister?

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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