Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. İşte Yasak Elma 106. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle...

Görülecek mahkemede dizinin kötü karakteri Şahika'nın planı bu defa pekte istediği gibi gitmez. Hasan Ali ve Ender'in aralarındaki buzların erimesi yeni bir dostluk doğurur. Yaşanan gelişmelerin ardından Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır ve Hasan Ali'nin tarafında durur.

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Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Şahika'nın yeni bir plan yapmaya başlar. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir. Peki Şahika telefonda kimden yardım ister?

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.