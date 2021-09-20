FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Kumru'nun babasının geleceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 112. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 112. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız ve Ender’in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur. Kumru’nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru’nun daha da yakınlaşmasına yol açar. Kumru’nun babası Doğan, Kumru’nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul’a döner.

YASAK ELMA 112. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YASAK ELMA 112. BÖLÜM İZLE