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Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?

Fox TV’nin en sevilen dizisi Yasak Elma’nın 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümde annesi tarafından zehirlenen Kumru, fragmana damga vurdu. Peki, Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek? İşte haberin ayrıntıları…

Fox Tv’nin en çok izlenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma, yayın hayatına soluksuz bir şekilde devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve entrikalarıyla olay olan dizi izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son olarak 135. bölümü ile ekranlara gelen Yasak Elma’nın 136. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. 

Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde Kumru’nun annesi tarafından zehirlendiği görülürken Çağatay ise Yıldız'a yakınlaşmak için her yolu denemektedir. Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken bu durum, 28 Mart Pazartesi yayınlanacak olan 136. bölümde belli olacak.

Fragmanı izlemek için tıklayınız. 

Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?

{TITLE_STRIP}FOX TV Yasak Elma 135. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube

{TITLE_STRIP}Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'dan sevenlerini üzen haber! Dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti! Teşekkür ederek, "Ciddi anlamda sarstı" dedi!

 

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