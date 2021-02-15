Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Şahika ve Ender'in planı sonucunda Ender'in Hasan Ali'ye hisseleri almak için evlilik teklifinde bulunması herkesi şok etti. İşte Yasak Elma 98. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm full izle Youtube...

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FULL İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Köşeye sıkışan Hasan Ali büyük bir ders alacaktır. Ender hisseleri geri alma sürecinde kadar Şahika’nın bir süre daha ortalarda görünmemesi gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının bedelini yalnızca hisseleri almakla ödetmeyecek. Ender ve Şahika ikilisinden büyük bir sürpriz daha gelecek gibi...