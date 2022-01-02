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  3. Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Son olarak 126. bölümüyle FOX TV ekranlarına çıkan Yasak Elma'nın yeni bölümünün yayın akışında yer almamasının nedeni merak edildi. Peki Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...

Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi Yasak Elma'nın 128. bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığın Yasak Elma dizisinin bu hafta ekranda olup olmayacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

YASAK ELMA BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YASAK ELMA BUGÜN NEDEN YOK 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

Her hafta pazartesi FOX TV ekranında izleyici karşısına çıkan, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığın Yasak Elma dizisi yılbaşından sonra dizilerin bir ya da iki hafta sete ara vermesi dolayısıyla bu hafta ekrana gelmiyor.

Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

19 Mart 2018 tarihinden itibaren her Pazartesi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta olan 10 Ocak 2022 Pazartesi günü izleyici karşısına geçmesi planlanıyor...

Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

FOX TV YASAK ELMA 126. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE 

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

YASAK ELMA 126. BÖLÜM

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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