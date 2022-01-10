Her pazartesi akşamı FOX TV izleyicisi karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin bugün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Yasak Elma bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Yasak Elma neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI, YOK MU 10 OCAK 2022 PAZARTESİ? YASAK ELMA NEDEN YOK?

FOX TV 10 Ocak 2022 yayın akışı bilgilerine göre Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü ekrana verilmeyecek. Dizinin saatinde Yasak Elma'nın tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak. Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin büyük bir bölümü bu hafta ekranda olmamıştı. Yeni haftada da koronavirüs vakalarının artmasından dolayı bazı diziler ekrana gelmiyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazartesi günleri takipçileriyle buluşan dizi yeni bölümü 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ekrana kaldığı yerden devam edecek.

YASAK ELMA 126. BÖLÜM

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…