Yasak Elma ikinci sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Yasak Elma 6. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda izleyenleri neler bekliyor? Senaryoda hangi değişikliklere gidildi. Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, pazartesi akşamları izleyenlerin vazgeçilmezi oluyordu. Bu akşam Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? sorusu merak ediliyor.

YASAK ELMA İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi en son 146. bölümü ile sezon finali yaptı. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayında başlaması bekleniyor.

FOX TV YASAK ELMA 6. SEZON FRAGMAN | YENİ SEZONDA İZLEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

Yasak Elma oyuncuları arasına sürpriz bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Yasak Elma yeni sezonda Engin rolüyle sevenleriyle buluşacak.