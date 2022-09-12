Yasak Elma ikinci sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Yasak Elma 6. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?

Yasak Elma ikinci sezon ne zaman başlayacak? dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte her gün araştırılan bir konu oldu. FOX TV izleyicileri Yasak Elma dizisinin 6. sezon fragmanı için gün sayıyor. Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor? İşte yanıtları...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yasak Elma ikinci sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Yasak Elma 6. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda izleyenleri neler bekliyor? Senaryoda hangi değişikliklere gidildi. Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, pazartesi akşamları izleyenlerin vazgeçilmezi oluyordu. Bu akşam Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? sorusu merak ediliyor.

tr-8497.jpg

YASAK ELMA İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi en son 146. bölümü ile sezon finali yaptı. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yasak Elma ikinci sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Yasak Elma 6. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?

FOX TV YASAK ELMA 6. SEZON FRAGMAN | YENİ SEZONDA İZLEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

Yasak Elma oyuncuları arasına sürpriz bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Yasak Elma yeni sezonda Engin rolüyle sevenleriyle buluşacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?
Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?
Alparslan Büyük Selçuklu ikinci sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?
Alparslan Büyük Selçuklu ikinci sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?
Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?
Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?
Kanal D Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
Kanal D Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
Yolcu otobüsünde skandal görüntü! Kimseye aldırmadan ilişkiye girdiler
Yolcu otobüsünde skandal görüntü! Kimseye aldırmadan ilişkiye girdiler
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"
Bu aile ayı gibi yürüyor! İki el ve iki ayakları üzerinde, tıpkı hayvanlar gibi yürüyen Türk aileyi görünce şaşkına döneceksiniz!
Bu aile ayı gibi yürüyor! İki el ve iki ayakları üzerinde, tıpkı hayvanlar gibi yürüyen Türk aileyi görünce şaşkına döneceksiniz!
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!