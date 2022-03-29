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Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, diziye veda ediyor. Güzel oyuncu Disney’de yayınlanacak olan “Siyaha Bulaşan Kadınlar” dizisinde yer alacak.

Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

Fox TV’nin en çok izlenilen dizisi Yasak Elma yayın hayatına soluksuz bir şekilde devam ediyor. Sevilen dizi Yasak Elma’da Kumru karakteriyle kalpleri fetheden güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

BİR OYUNCU DAHA DİSNEY PLUS’TA YER ALACAK

Sosyal medyada paylaşımlarıyla ön plana çıkan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın yer alacağı yeni dizisi belli oldu. Disney Plus ile anlaşan başarılı oyuncunun yeni dizisi hayranları tarafından merak ediliyor.

Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Yasak Elma’nın yapım şirketi Medyapım’ın 14 Haziran’da yayına girecek olan Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak olan “Siyaha Bulaşan Kadınlar” dizisi için anlaştı. Büşra Cebe’nin kitabından uyarlanan diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek.

Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

Kitapta Canan, Süveyda, Derya, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil adlı kadınların etkileyici hikâyelerini konu olarak yer alacak.

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