Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Pazartesi akşamları Fox TV ekranlarına gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

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Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Televizyon ekranlarının en sevilen entrika dizilerinden biri olan Yasak Elma, pazartesi akşamları Fox Tv'de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Diziseverler yeni bölümünü heyecanla beklediği dizinin bugün yayınlanmaması nedeniyle Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 14 KASIM 2022?

Dizi hayranlarının en sevdiği dizilerden biri olan Yasak Elma'nın yeni bölümü bugün Fox'da yayınlanacaktı. Fakat bugün yayınlanan bölüm, eski bölümlerden biri oldu. Kanal ya da dizi yapımcıları konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da yeni bölümün bugün yayınlanmamasının sebebi olarak dün gerçekleşen saldırı gösteriliyor.

Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı?

YASAK ELMA NİYE YOK? YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yasak Elma'nın yeni bölümü yerine eski bir bölümünün yayınlandığını gören izleyiciler yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili kanal cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Fakat sebebin dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 81 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 kasım 2022? Yasak Elma niye yok? Yeni bölüm neden yayınlanmadı?

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