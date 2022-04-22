Yasak Elma’da nefes kesen sahne! Doğan, Ekin’i öldürüyor mu? Ekin diziden ayrılacak mı?

FOX TV kanalında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisinin en son 139. bölümü yayınlanmıştı. İzleyici tarafından merakla beklenilen Yasak Elma’nın 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman adeta nefes kesti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilen dizi Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Her pazartesi saat 20.00’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Son olarak yayınlanan yeni bölüm fragmanında, izleyicinin kafasında bazı soru işaretlerinin olmasına neden oldu.

Son bölümde Doğan’ın ölmesi beklenirken, yeni bölüm fragmanında Doğan’ın Ekin’e sert bir cisimle vurması ve Ekin’in yere yığılması şaşkınlığa neden oldu. Doğan’ın Ekin’i öldürüp öldürmediği yayınlanacak bölümde belli olacak.

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