Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip utanmadan fuhuş yaptıMeral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Amerikancılar yerinde kaldı, parti ideolojisinden tamamen saptıHayat şartlarından dolayı namazı bırakan Şeyma Subaşı oruç linci yedi! Takipçilerini fena kızdırdı! "Miami için iftar vakti"4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildiİhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak!Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: “Yaşandı ve bitti”Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar varEşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye pedofili yorumları yağdı! Ortaya çıkan gerçek sonrası tepkilerin hedefi oldu!Netflix kullanıcılarını üzecek! Abonelik ücretlerine yüzde 40 zam geldi!Demet Akalın’ın Survivor için söylediği sözler Acun Ilıcalı’yı çok kızdıracak: “Bu aptal oyunları kim buluyor?”
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: “Yaşandı ve bitti”

Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: “Yaşandı ve bitti”

Yasak Elma’nın son bölümde izleyici ekrana kilitlendi. Yıldız’ın Çağatay’dan aldığı intikam gündeme bomba gibi düştü.

Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: “Yaşandı ve bitti”

Fox TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle geceye damgasını vurdu. Dizide yaşanan entrikalar izleyiciyi adeta şoka soktu.

Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: Yaşandı ve bitti

“YAŞANDI BİTTİ”

Sevilen dizi Yasak Elma, dün akşam 137. bölümüyle ekranlara geldi. Yasak Elma’da Yıldız, kendisine yaşattıkları nedeniyle eski eşi Çağatay’dan intikam almak istedi. Çağatay ve Yıldız barışarak ülkeyi terk etmek için havaalanında buluşmak üzere mesajlaşarak anlaştı.

Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: Yaşandı ve bitti

Çağatay, havaalanına gelerek Yıldız’ı aradı. Yıldız, Çağatay’a onunla gelmeyeceğini ve Doğan ile gerçek bir evlilik yaptığını söyledi. Çağatay bu durum karşısında şoka uğradı. Yıldız’ın Çağatay’ı telefonuna “Yaşandı Bitti” diye kaydetmesi gözlerden kaçmadı.

Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: Yaşandı ve bitti

{TITLE_STRIP}FOX TV canlı yayın Yasak Elma 137. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube

{TITLE_STRIP}Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

{TITLE_STRIP}Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT