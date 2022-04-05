Yasak Elma’da yer yerinden oynadı! Yıldız, Çağatay’a hayatının şokunu yaşattı: “Yaşandı ve bitti”

Fox TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle geceye damgasını vurdu. Dizide yaşanan entrikalar izleyiciyi adeta şoka soktu.

“YAŞANDI BİTTİ”

Sevilen dizi Yasak Elma, dün akşam 137. bölümüyle ekranlara geldi. Yasak Elma’da Yıldız, kendisine yaşattıkları nedeniyle eski eşi Çağatay’dan intikam almak istedi. Çağatay ve Yıldız barışarak ülkeyi terk etmek için havaalanında buluşmak üzere mesajlaşarak anlaştı.

Çağatay, havaalanına gelerek Yıldız’ı aradı. Yıldız, Çağatay’a onunla gelmeyeceğini ve Doğan ile gerçek bir evlilik yaptığını söyledi. Çağatay bu durum karşısında şoka uğradı. Yıldız’ın Çağatay’ı telefonuna “Yaşandı Bitti” diye kaydetmesi gözlerden kaçmadı.

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