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  3. Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

Yasak Elma’nın yeni bölümlerinde konuk oyuncu dahil olacak. Diziye ünlü oyuncu Cansel Elçin’in katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, yayın hayatına doludizgin devam ediyor. Her yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin oyuncu kadrosuna bir kişinin daha ekleneceği öğrenildi. Diziye gelecek konuk oyuncunun kim olduğu ise dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edildi.

Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

BÖRÜ 2039’DA OYUNCU OLARAK YER ALMIŞTI

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay’ın yer aldığını diziye bir oyuncu konuk olarak katılacak. Yasak Elma dizisine konuk olarak katılacak isim son olarak Börü 2039’da yer alan ve oyunculuğu ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Cansel Elçin olduğu öğrenildi.

Yasak Elma’ya yakışıklı oyuncu dahil oluyor! Yasak Elma’ya Cansel Elçin damga vuracak

 

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