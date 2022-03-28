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Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?

Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizi severler Yasak Elma’nın yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Peki, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı? İşte detaylar…

Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?

Fox TV’nin en çok izlenilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma’nın yayın hayatı soluksuz bir şekilde devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?

YILDIZ VE ÇAĞATAY BARIŞACAK MI?       

Sevilen dizi Yasak Elma’nın son olarak 135. bölümü yayınlanmıştı. 136. bölüm fragmanları yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşacak. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin fragmanlarında, Ender’in Yıldız’dan intikam almaya devam etmesi ve Çağatay’ın Yıldız ile barışmak istemesi dikkat çekti. İzleyici tarafından çokça araştırılan “Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?” soruları bu akşam yayınlanacak olan bölümde yer alacak.

Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?

{TITLE_STRIP}Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?

{TITLE_STRIP}FOX TV Yasak Elma 135. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube

{TITLE_STRIP}Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'dan sevenlerini üzen haber! Dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti! Teşekkür ederek, "Ciddi anlamda sarstı" dedi!

 

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