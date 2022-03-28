Fox TV’nin en çok izlenilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma’nın yayın hayatı soluksuz bir şekilde devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

YILDIZ VE ÇAĞATAY BARIŞACAK MI?

Sevilen dizi Yasak Elma’nın son olarak 135. bölümü yayınlanmıştı. 136. bölüm fragmanları yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşacak. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin fragmanlarında, Ender’in Yıldız’dan intikam almaya devam etmesi ve Çağatay’ın Yıldız ile barışmak istemesi dikkat çekti. İzleyici tarafından çokça araştırılan “Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?” soruları bu akşam yayınlanacak olan bölümde yer alacak.

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