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  3. Yasak yere park ettiği için aracı çekilen öğretmeni kimse sakinleştiremedi!

Yasak yere park ettiği için aracı çekilen öğretmeni kimse sakinleştiremedi!

Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesinde yanlış yere park ettiği aracını emniyet otoparkından kaçırmak isteyen kadın bir öğretmen, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Küfür ve hakaretlerin ardı arkası kesilmeyen olayda aracından inmemekte direnen kadın, bir süre sonra ikna edilip ifade için emniyete götürdü.

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31 Aralık 2020 Perşembe 11:22
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