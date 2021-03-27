Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınışı diyanet resimli
İnternet kullanıcıları tarafından Yatsı namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için yatsı namazının nasıl kılındığını anlattık. İşte Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınışı diyanet resimli
Yatsı namazı kılmak isteyen Müslümanlar namazın nasıl kılındığını Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınışı diyanet resimli başlığı ile araştırıyor. Biz de sizler için haberimizde yatsı namazının nasıl kılındığını, hangi duaları okumanız gerektiğini ve kaç rekat olduğunu haberimizde derledik...
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
Vakit namazları arasında bulunan yatsı namazı, akşam namazından sonra kılınmaktadır. Yatsı namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat kılınır.
YATSI NAMAZI DÖRT REKAT SÜNNETİ
1 REKAT
- "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet edilir
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
- Sübhaneke'yi okunur
- Euzü-besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama okunur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
1 REKAT
- Sübhaneke okunur
- Euzü-besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
- 1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1 REKAT
- "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
- Sübhaneke okunur
- Euzü-besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresi okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
- Oturarak Ettahiyyatu okunur
1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresi okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1 REKAT
- "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
- Sübhaneke okunur
- Euzü-besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur
- Besmele çekilir
- Fatiha Sûresini okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Rüku'ya gidilir
- Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZI DİYANET RESİMLİ
NİYET
İFTİTAH TEKBİRİ
KIYAM
RÜKÛ
RÜKÛDAN KALKIŞ (DOĞRULMAK)
SECDE
OTURUŞ
SELAM