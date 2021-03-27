Yatsı namazı kılmak isteyen Müslümanlar namazın nasıl kılındığını Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınışı diyanet resimli başlığı ile araştırıyor. Biz de sizler için haberimizde yatsı namazının nasıl kılındığını, hangi duaları okumanız gerektiğini ve kaç rekat olduğunu haberimizde derledik...

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Vakit namazları arasında bulunan yatsı namazı, akşam namazından sonra kılınmaktadır. Yatsı namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat kılınır.

YATSI NAMAZI DÖRT REKAT SÜNNETİ

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet edilir

diye niyet edilir "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

1 REKAT

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

diye niyet edilir "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

diye niyet ederiz "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZI DİYANET RESİMLİ

NİYET

İFTİTAH TEKBİRİ

KIYAM

RÜKÛ

RÜKÛDAN KALKIŞ (DOĞRULMAK)

SECDE

OTURUŞ

SELAM