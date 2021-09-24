Yazılım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Mühendisi Maaşları, ve İş İlanları

Yazılım Mühendisi görev tanımı nedir, Yazılım Mühendisi ne iş yapar, Yazılım Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yazılım Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yazılım Mühendisi Tanımı;

İstenilen yazılımı, kullanıcının etkin ve kolay kullanabileceği şekilde tasarlayan, kodlayan, test eden ve gerektiğinde bakım-onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yazılım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Mühendisi Maaşları

Yazılım Mühendisi maaşı ortalama aylık 8.000 - TL’dir. En düşük Yazılım Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az lisans mezunu olunması gerekiyor.

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılım Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanması düşünülen yazılımla ilgili son kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmek,

b) Yazılımın uygulanabilirliği konusunda ilgili kişiler ile birlikte yeni fikirler üretmek,

c) Genel program çatısını tasarlamak, kodlamak, test etmek, uygulamak,

d) Hazırlanan programın gösterimini yapmak ve gerektiğinde kullanıcının istediği değişiklikleri yapmak,

e) Yazılımda kullanılan ana pencere, alt pencereler, animasyon, etkileşim ve diğer öğeleri genel programa uygun hale getirmek,

f) Bağlantıları uygulayarak programın ikinci deneme gösterimini yapmak varsa eksiklerini gidermek,

g) Ürünün son kullanıcı tarafından kolay ve etkin kullanılabilmesi için yazılım ve donanımla ilgili doküman hazırlamak,

h) Yazılımların gerektiğinde güncelleme onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazılım MühendisiMeslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Yazılım Geliştiricileri

Yazılım Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yazılım Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2512.01 olarak belirlenmiştir



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