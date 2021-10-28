Yediz ne demek, TDK'ya göre Yediz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yediz ne demek? Yediz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yediz kelimesi. Peki yediz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yediz nedir, yediz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YEDİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yediz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yediz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yedisi bir arada doğan (çocuk)

