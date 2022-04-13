Kanal 7’nin uzun soluklu dizisi Yemin ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, dizi final yapma kararı aldı. Yemin’i yakından takip eden vatandaşlar ise dizinin neden final yaptığını, final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yemin dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Yemin dizisi final bölümü ne zaman? Neden final yapıyor? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

YEMİN DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

Karamel Yapım’ın Kanal 7 için çektiği “Yemin” dizisi hakkında izleyiciyi derinden üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Her hafta sonu Kanal 7’de izleyiciyle buluşan, beğenilerek izlenen ve uzun soluklu dizi Yemin, final yapma kararı aldığını açıkladı.

YEMİN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hikâyesi Nazmiye Yılmaz’a ait olan diziyi Başak Yazı Odası kaleme aldı. Reyhan Pekar’ın yönettiği dizinin 4. sezon çekimlerinin mayıs ayında biteceği bilgilerine ulaşıldı. Dizinin yayını ise eylül ayına kadar sürecek. Böylelikle dizinin final bölümü önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak.

YEMİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal 7 ekranlarının uzun soluklu dizisi Yemin’in sıkı takipçileri, dizinin neden final yaptığını merak ediyor. Düşük reytinglere kurban gittiği iddia edilen dizinin 5. sezon çalışmaları iptal edildi. Gökberk Demirci, Setenay Süer, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Ahmet Ömer Akıner, Gül Arcan, Büşra Oğur, Nevzat Yılmaz ve Melahat Abbasova’nın rol aldığı dizinin 554. bölümde final yapmasına karar verildi.

Yemin dizisinde telefon numarası yayımlanan vatandaş yapımcılara dava açtı