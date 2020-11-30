Yeni asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Ne kadar olması bekleniyor?

Milyonlarca çalışanın Türkiye'de kazandığı ücret olan asgari ücretin 2021 yılındaki tutarının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. 4 Aralık Cuma günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde gerçekleştirilecek toplantıda işçileri temsilen 5 üye, işverenleri temsil eden 5 üye ve hükümet temsilcilerini temsil eden 5 üye bir araya gelecek. Toplantı öncesi de asgari ücret hakkında araştırmalarda bulunanlar Asgari ücret brüt ne kadar 2020? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Ne kadar olması bekleniyor? sorularına ilişkin araştırmalarda bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıların ardından belirlenmektedir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücreti belirlemek için oluşan komisyonda yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi bulunuyor.

Söz konusu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR?

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve hükümetten 5 temsilci olmak üzere 15 üye bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre komisyonda şu kişiler var:

Madde 8 — Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR 2020?

Asgari ücret 2020 yılında brüt 2 bin 933 TL'dir. Vergiler bu ücret içinde alındığında bir kişinin eline geçen ücret ise 2 bin 324 TL 70 kuruştur.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK? NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

Enflasyon oranları asgari ücret oranında etkili olacak. Enflasyon oranındaki fark maaşlara zam olarak yansıyacak. Asgari ücretin belirlenmesi için iki senaryo bulunuyor. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12,1 olarak revize edilmişti. Bu rakam üzerinden bir artış yapılırsa 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 299 TL 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

İkinci senaryoda geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 15'lik bir artış olmuştu. Söz konusu oranda bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net olarak ise 2 bin 673 lira 43 olarak hesaplanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre 4 Aralık Cuma günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

Asgari ücret nasıl belirlenir? Ne zaman belli olacak? Asgari ücret komisyonunda kimler var?

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