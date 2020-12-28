2020 senesi birçok insan için zorluklarla geçti. Küresel çapta yaşanan krizler bu yılı zorlu hale getirse de 2021'e girerken umut ışığı hiç sönmeyenlere, zorlu şartlar altında da gülüp güldürebilenlere rehber olacak bir haberle karşınızdayız. İşte yeni yıla güle güle girmek isteyenler için Yeni yıl esprileri | Yeni yılın en komik esprileri...

YENİ YIL ESPRİLERİ

2021'e ilk kez gireceğim, çok heyecanlıyım.

Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum.

Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

Bugün 2020, yarın 2021 ise sonraki gün 2022 mi oalcak?

Ödemeler 1 Ocak'ta başlıyor, yani şimdi alın, seneye ödeyin.

Bugün 1 yıl hapis cezası yersem, yarın çıkar mıyım?

Bir yıldır evden çıkmadım. (Pandemi sürecinde pek de espri sayılmaz aslında. #evdekalın :)

Bugün 1 yıl hapis cezası yersem, yarın çıkar mıyım?

Bir senedir uyuyorum.

-2 Ocak'ta sınavım var çalışmam lazım! +Daha bir sene var çalışırsın.

Hangi babanın eli yoktur? Noel babanın.

-Hocam sınav sonuçlarını bugün söyleyecek misiniz? +Hayır, seneye anca öğrenirsiniz.

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşların yılbaşı planlarını tümden değiştirecek bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplanstısının ardından İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, yılbaşında vatandaşların kalabalık gruplar halinde buluşarak vakit geçirmesinin virüsün yayılma riskini artıracağı düşünüldüğünden sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Aralık Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Hafta sonu uygulanan ksııtlama kararlarının, yılbaşı yasağı için de geçerli olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların yasak günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında evlerine yürüme mesafesinde bulunan bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap, manav ve balıkçılara gidebileceğine dikkat çekildi.

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YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından '81 İle Yılbaşı Genelgesi' başlığıyla hazırlanarak tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede şu ifadeler yer alıyor:

81 İLE YILBAŞI GENELGESİ

29.12.2019

Bakanlığımız vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini arttırdı. 30 Aralık’ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723’ü Emniyet, 83 bin 398’i Jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

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İstanbul’da 60 Bin 716 Güvenlik Görevlisiyle Yılbaşı Güvenliği

Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev yapacak.



Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8’i hava ve deniz aracı olmak üzere Bin 858 motorize ekip, 60 Bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İl Valiliğine Yılbaşı Genelgesi

Bakanlığımız ayrıca 81 İl valiliğine Bakanımız Sn. Süleyman Soylu imzalı Yılbaşı Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları arttırılacak.



Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye’ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

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Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi, sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak.





Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.



Pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancıların tespitinin titizlikle yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirilecek.

Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere Kanun kapsamındaki tüm alanlarda titizlikle uygulanmasına önem verilecek.



Kritik Tesislerde İlave Tedbirler Alınacak

Kara ve denizden alınan tedbirlerin gözden geçirilecek ve ilave tedbirleri alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak.

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Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve işyerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.



Trafik İle İlgili Alınacak Tedbirler

Hava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergâhlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması ve 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21:00’dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Trafik kontrollerinin, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timlerinin yol güzergâhlarında sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergâhlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek. Gece 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

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Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.





Kış Turizm Merkezlerine İlave Tedbirler

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illerin güzergâhlarında ek trafik tedbirlerinin alınması ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergâh üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek.İşık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (zincir, takoz çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerini tamamlamaları sağlanacak.

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Trafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen; alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimlerin gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.





Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek.

Yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocuklar için yılbaşı hediyeleri nelerdir?

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilmesi, vatandaşların zamanında uyarılarak tedbirli olmaları istenecek.

Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardım kolaylığı sağlanacak.

Yılbaşı tatili kaç gün 2021 | Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

YILBAŞINA ÖZEL YEMEK TARİFLERİ

BAL KABAĞI ÇORBASI

3 dilim balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağa süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz. Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Yılbaşında sokağa çıkılabilir mi? Sokağa çıkmak serbest mi? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

İç harcı için:

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı?

MİLLİ PİYANGO HARAM MI?

Milli Piyango'nun 100 milyon TL olan yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslüyor. Her sene olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para mı haram, yoksa Mili Piyango oynamak mı?" soruları yılbaşının yaklaşması ile gündeme geldi.

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Diyanet önceki yıllarda yöneltilen soruya yanıt vermişti.

Diyanet, Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu ifadelerle açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"