2020'nin bitmesine sayılı günler kala, pandemi sürecinin de etkisiyle birçok vatandaş ekonomik açıdan sıkıntıya düştü. Yeni yılın gelişini müşterilerine çeşitli fırsatlar sunarak karşılayan bazı bankalar da düşük faizli kredi imkanı sunarak vatandaşları sevindirdi. Peki Yeni yıl kredi kampanyaları 2020 | Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

YENİ YIL KREDİ KAMPANYALARI 2020

Yeni yıl kredisi kredisi, bankaların dönemsel olarak sunduğu kampanyalı ihtiyaç kredisi ürünlerinden biri. Tüketicinin artan ihtiyaçlarının karşılanması, banka tarafında ise yıl sonu hedeflerinin tutturulması için hazırlanan yılbaşı kredileri yılın geri kalanına göre daha avantajlı faiz oranına sahip olabiliyor. Nakit ihtiyacınızı karşılamak için bankaların 2021 yılbaşı kredisi kampanyalarını takip ederek daha düşük faiz oranıyla kredi alma imkanı bulabilirsiniz.

Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan diğer ihtiyaç kredisi alt türleri ile daha avantajlı imkanlardan yararlanarak kredinizi kullanabilirsiniz. Eğitim giderleri için eğitim kredisi, evlilik masrafları için evlilik kredisi, özellikle teknoloji alışverişlerinde hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz eşya kredisi gibi kredi türlerini daha kolay ödeme seçeneği ya da kolay başvuru onayı gibi seçeneklerle kullanabilirsiniz. Ayrıca yılbaşı kredisi gibi dönemsel hazırlanan bayram kredisi seçenekleri de tüketicilerin daha düşük oranlarla kredi kullanabilmesi için bir fırsat. Fakat yılın bitmesine sayılı günler kala vatandaşların en çok rağbet gösterdiği kredi türü elbette ki yeni yıl kredisi oluyor.

YENİ YIL KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Yılbaşı kredisi veren bankalar her yıl değişiklik göstiriyor. Yılbaşı kredisi verecek olan bankalar yıl sonuna doğru kampanyalarını kurgulayarak kasım ayından itibaren duyurularını yapmaya başlıyor.

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YENİ YIL KREDİSİ İŞ BANKASI

İş Bankası Yeni Yıl Kredisi ile kredi almayı düşünenlere aylık eşit taksitler veya kişiye özel taksitli ödeme planı kolaylığı sunmaktadır. Anında kredi başvurusu yapılabilmektedir. İşCepten, bireysel internet Şubesinden, bankamatikten, telefon şubesinden, İş Tabletten, İş Bankası şubelerinden başvuru kabul edilmektedir. Kredi notu konusunda sıkıntısı olmayan kullanıcılar için anında kredi verilmektedir.

KREDİ TUTARI: 3.000 TL - 1.000.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,50 (minimum)

YENİ YIL KREDİSİ GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, yılbaşı harcamaları olanlar için İhtiyaç Kredisi kullanma imkanı sunmaktadır. 60 aya varan vade seçenekleri, uygun faiz oranları ile kredi kullanımı gerçekleşebilmektedir. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden İhtiyaç Kredisi başvurusu alınmaktadır. Ayrıca şubeye gitmeden hesaba aktarılan kredi tutarı kullanıma açık hale gelmektedir.

Örneği 15.000 TL’lik kredi tutarı için %1,76 faiz oranı, 60 ay vade, 75 TL tahsis ücreti, 281,25 TL sigorta ve vergi ücreti verilmektedir. Kredinin aylık taksiti 443,30 TL’ye tekabül etmektedir. Yıllık maliyet ise % 28,8392 olmaktadır.

KREDİ TUTARI: 1.000 TL - 100.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,49 (minimum) - 1,84 (maksimum)

YENİ YIL KREDİSİ YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası yılbaşı için ekstra harcaması olup da eksik finansmanı olan kişilere İhtiyaç Kredisi adı altında finansman sağlamaktadır. Bankanın kendi müşterileri internet bankacılığı veya mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilmektedir. Bankanın müşterisi olmayanlar şubeye gidip gerekli bilgileri edindikten sonra başvuru yapabilmektedir.

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Yapı Kredi’den 10.000 TL kredi tutarı alıp 36 ay vade seçeneği ile ödemek isteyen kişilerden 50 TL kredi tahsis ücreti alınmakta ve kredi tutarına aylık %1,74 faiz oranı uygulanmaktadır. Kredinin toplam geri ödeme tutarı 3 yıl sonrasında 14.324,04 TL olmaktadır.

KREDİ TUTARI: 1.000 TL - 200.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,74 (minimum) - 2,32 (maksimum)

YENİ YIL KREDİSİ VAKIFBANK

Vakıfbank, tüm ihtiyaçları içerisinde barındıran İhtiyaç Kredisi sunmaktadır. 60 aya varan vade seçenekleri ile %1.35 faiz oranı veren bankadan yılbaşı harcamaları için kredi çekmek de oldukça kolay. Kamu personeli, özel sektörde çalışanlar ve emekliler için İhtiyaç Kredisi kampanyaları konusunda bilgi almak için Vakıfbank şubelerinde, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığına başvuru yapmak gerekir.

KREDİ TUTARI: 3.000 TL - 125.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,52 (minimum)

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YENİ YIL KREDİSİ ODEABANK

Odeabank Nakit Hazır kampanyası ile yeni yıla girmeye hazırlananlara kredi desteği sunmaktadır. 60 aya varan vade seçenekleri ve başvuru koşullarının kolaylığı ile müşterinin yeni yılda ihtiyacı olan finansman desteği sağlanmaktadır.

Örneğin 10.000 TL’lik kredide ödeme 36 ay vadeli olduğundan faiz oranı %1,75’tir. Ayrıca kredi tahsis ücreti olarak 53 TL alınmaktadır. Çekilen kredi tutarında taksit tutarı 399 TL olmaktadır.

YENİ YIL KREDİSİ ING BANK

ING Bank yeni yılda finansmanı eksik olan kişiler için İhtiyaç Kredisi adı altında kredi desteği sunmaktadır. Kredi kampanyasında aylık faiz oranı %1,19’dan başlamaktadır. Ayrıca 60 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır. ING Bank’ta İhtiyaç Kredisi başvurusu internet bankacılığı, mobil uygulama, telefon bankacılığı ve şubeye giderek yapılabilmektedir.

KREDİ TUTARI: 2.000 TL - 500.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,54 (minimum)

YENİ YIL KREDİSİ QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni yıl dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlara kredi desteği sunmaktadır. Müşterinin sahip olduğu kredi skoruna göre kredinin tutarı belli olmaktadır. Kampanyaya katılmak isteyenler için 3 ile 60 ay arasında vade seçenekleri sunulmaktadır.

QNB Finansbank’ta 15.000 TL tutarında kredi desteği alabilmek için ödenmesi gereken faiz oranı %1,19’dur. 35.000 TL üzerinde kredi çekmek isteyenler için şubede başvuru alınmaktadır. Ayrıca piyasada yaşanan değişmelerde QNB Finansbank ile müşterinin korunmasına önem verilmektedir.

KREDİ TUTARI: 1.000 TL - 35.000 TL

VADESİ: 3 - 36 Ay

FAİZ ORANI: 1,35 (minimum)

YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yılbaşı kredisi başvuru şartları ihtiyaç kredisi başvuru şartları ile aynı. Bankaların kampanyalı yılbaşı kredilerinden yararlanabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Bankalardan kredi kullanabilmek için ayrıca belgelenebilir geliriniz ve girişi en az üç ay önce yapılmış olup hala devam etmekte olan sigortanız olmalıdır. Kredi başvurunuzun onaylanabilmesi için kredi notunuz risksiz grupta yer almalıdır. Kısaca özetlemek gerekirse yılbaşı kredisi başvuru şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Reşit olmak

Kredi notunun risksiz grupta yer alması

Gelirin belgelenebilmesi

Sigorta kaydının olması

Kredi için gerekli olan belgeler müşteriler ile varsa kefilleri için şunlardır;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Geliri ispatlayan belge (Emekli aylık bilgisi veren e-devlet çıktısı, e-bordro, emekli maaş cüzdanı fotokopisi, kira geliri varsa kira kontratı fotokopisi, vergi levhası vb.),

• Abonelik gerektiren bir hizmetle ilgili son 3 ayın müşteri adına düzenlenmiş abone faturası veya son 3 ayı ispatlayıcı ikametgah belgesi gerekli olan belgelerdendir.