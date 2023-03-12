Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı

AK Parti, Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na davet etti. Refah Partisi’nin ittifaka katılım şartları da belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesi siyaset hareketlendi. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve HÜDAPAR’dan oluşan Cumhur İttifakı’na Yeniden Refah Partisi’nin katılması konusu gündeme geldi. Bu kapsamda AK Parti’den Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün akşam saatlerinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

İSTİŞARELER SONUCU KARAR VERİLECEK

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası Yıldırım ve Erbakan açıklamada bulundu. Erbakan, parti içinde yapılan istişareler sonrası kararın verileceği duyuruldu.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı

REFAH’IN İSTEKLERİ BELLİ OLDU

Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım için 30 maddelik sundu. Bu şartlardan bazıları belli oldu. Yeniden Refah Partisi, kendi logosuyla seçime girmek ve oy pusulalarında yerini almak istiyor. Bunun yanında Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, partinin katılım şartları arasındaki 5 maddeyi açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
-LGBT derneklerinin kapatılması
-Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi
-6284 kalkması
-Süresiz nafakanın ortadan kalması
-Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sosyal medya anlaşmaya varıldığına dair yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yeniden Refah Partisi'nin MKYK toplantısının halen devam ettiği öğrenildi. Partinin il başkanlarıyla da yarın görüşüleceği ve ardından karara varılacağı belirtildi.

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