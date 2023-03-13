Binali Yıldırım 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrine demediğini bırakmadı! "Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler" dedi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülü de siyasetin gündeminde olay yarattı. Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Binali Yıldırım da 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrine "Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler" dedi!

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Binali Yıldırım 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrine demediğini bırakmadı! "Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler" dedi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. ve son Başbakanı olan Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon kanalını röportajında Millet İttifakı'nın 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı formülüne değinerek birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrini eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminde gidilen değişiklikleri ön gören anayasa referandumunda Cumhurbaşkanı yardımcılarının birden fazla olmasını eleştiren muhalefete ise zamanında eleştirdiklerini hatırlatarak yapılan değişikliğin muhalefet liderlerinin hoşuna gittiğini vurguladı.

7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI FİKRİNİ ELEŞTİRDİ

Binali Yıldırım A Haber muhabirine verdiği röportajda, "Biz Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğini ön gören anayasa referandumuna giderken Cumhurbaşkanı yardımcısının birden fazla olmasını acımasızca eleştirmişlerdi. Ucu açık 10 tane de yaparsınız 100 tane de yaparsınız diye beyanatlar vardı. Demek ki zaman değişti şartlar değişti, bu değişiklik onların hoşuna gitti. Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler. Şimdi 7'yle başladı. 2 tane İstanbul ve Ankara Belediye Başkanı, e tabi birde bunlar şu anda görevdeler, tabiatıyla şu anda olamayacakları için seçimden sonra şayet kazanırlarsa o zaman kazanan Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir tarihte ve uygun göreceği alanda görev yapacaklar. Deprem alanında görev yapacaklar diyorlar. Ben şimdi şunu sormak isterim deprem alanına daha yakın Mersin Belediye başkanı var, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı var, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var ve diğerleri var. Onların başı kel mi? niye onları hariç tuttular. Onları da dahil etmeleri daha adil ve yerinde olur diye düşünüyorum." açıkladı.

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