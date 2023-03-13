Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nda yapılan "Muharrem İnce" dansına tepkiler çığ gibi büyüdü. “ Memleketin palyaçoları, deprem olmuş o kadar insan şehit olmuş umurlarında mı?” diyerek sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki aldılar.

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Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arabada gaz pedal şarkısıyla dans ettiği şarkısı sosyal medyada viral olmuş binlerce genç tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. O paylaşımlar üzerine Memleket Partisi İstanbul Fatih ilçe başkanı Cemal Arslan sosyal medya hesabından Muharrem İnce dansı yaparak paylaşımda bulundu. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Cemal Arslan Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik” paylaşımında bulunmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "deprem olmuş o kadar insan şehit olmuş umurlarında mı?" diyerek dans eden Memleket Partililere tepki gösterdi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Bir Twitter kullanıcısı "Sahi deprem olalı ne kadar olmuştu!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Memleket Partisi Fatih ilçe teşkilatından sonra Bursa İl Başkanlığı'nın girdiği şekillere bakın. Bir kere daha utandık" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

"BUGÜN YİNE BİR SİYASİ PARTİ ADINA UTANDIK"

Bir kullanıcı "Bugün yine bir siyasi parti adına utandık" demiş, bir başka kullanıcı ise yanıt olarak, "işte muhalefet deprem olmuş o kadar insan şehit umurlarında mı? Herkes kişiliğini sergiliyor. Reis milletin derdi işiyle meşgulken, bunlar dans etmekle meşgul" diye not duştu.

Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

Bir kullanıcı, "Memleketin Palyaçoları... Memleket partisi Fatih teşkilatı.. Bunlar ülke yönetmeye talip öyle mi? Ülke yangın yeri şunların haline bak.." diyerek tepkilerini dile getirdi.

Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

"MUHARREM İNCE DANSI PARTİ YÖNETİMLERİNE DE SIÇRADI!"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Muharrem İnce dansı parti yönetimlerine de sıçradı! Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı: " Deprem olmuş binlerce can gitmiş neyin kafası bu! Dansla olmuyor memleket işleri, başka bir diyarda mı yaşıyorsunuz?" ifade etti.

Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”

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