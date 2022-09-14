Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün müjdesi verilen TOKİ Sosyal Konut Projesi dahilinde yapılacak olan evler için değerlendirmelerde bulundu.

Rukiye Karapunar
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Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olma özelliğimi taşıyan ve milyonlarca vatandaşın ev sahibini olmasını sağlayacak olan TOKİ projesi ile ilgili dün verilen müjdelerden sonra Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yapılacak olan evlerde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında birer birer açıklamalarda bulundu.

Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yapması ve izlemesi gereken yollar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası belli olurken, 2+1 dairelerin fiyatı 608 bin lira, 3+1 dairelerin fiyatı ise 850 bin lira olarak belirlenmişti. Verilen müjde sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür evlerin yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

Naci Görür "Cumhur Başkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır."

Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

Bu büyük projede şunlara özen gösterilmelidir:

1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı

2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı

3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli

4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı. İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı

6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır

7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı

8) Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır. " ifadelerine yer verdi.

Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!

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