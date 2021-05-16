Yerli La Casa De Papel geliyor! İşte Türk yapımı "La Hay De Maske"

Netflix dizisi La Casa De Papel'den esinlenilen, söz konusu dizinin komediye uyarlanmış versiyonu "La Hay De Maske" filminin çekimlerine geçtiğimiz hafta başlandı. La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske'nin çekimleri Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor. Suç filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlerin isimleri ise İstanbul, Yozgat, Sivas gibi şehir adları olarak belirlenmiş.

BAKANLIKTAN ÖZEL İZİN ALINDI

La Hay De Maske çekimleri için Bakanlıktan özel izin alındı. Komedi filminin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan gibi isimler yer alacak. Filmdeki karakterlerin isimleri ise, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehir isimleri olacak.

Söz konusu projenin yapımcılığını Sineline yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Sefa Özçelik oturuyor. Filmin prodüksiyonunda Timur Medya'nın imzası yer alıyor. Suç-soygun dizisi olan La Casa De Papel serisi, Türk yapımı La Hay De Maske ile komedi türüne uyarlanacak. Söz konusu filmin vizyon tarihinin ne zaman olduğu ise henüz belli değil.