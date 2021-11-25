Bilindiği üzere 31 Aralık akşamını 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı olarak kabul ediliyor. 1 Ocak’ta ise resmi tatil ilan ediliyor. Vatandaşlar yeni bir yıla girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Peki,Yılbaşı tatili kaç gün 2022? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Yılbaşı tatili için tüm detaylar...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2022? 31 ARALIK TATİL Mİ? YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yeni yılın ilk tatili olacak olan yılbaşı, 1 Ocak 2022 Cumartesi Gününe denk geliyor, bu gün Türkiye’de ve dünyada resmi Yılbaşı Tatili olarak kutlanıyor. Yeni yıl tatili resmi olarak 1 gün tatil imkanı veriyor. Çalışanlar ve memurlar hafta sonuna denk gelen yılbaşı tatilinde izin almadan 2 günlük tatil yapılabilir.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılının son günü olan 31 Aralık günü Cuma gününe denk geliyor. 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için bu gün tatil yapılmayacak, çalışanlar için mesai yapılacak. Sadece ertesi gün yılbaşı tatili yapılacaktır. 31 Aralık Cuma resmi tatil değil. Bu yıl hafta içine denk gelen 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Resmi olarak sadece 1 Ocak 2022 Cuma günü resmi tatil olacak.

YILBAŞI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLDİ?

26 Aralık 1925 Uluslararası saat ve takvimin kullanımı TBMM’de kabul edildi. 1 Ocak 1926’dan itibaren cumartesi günleri öğleden sonra başlamak üzere pazar günü tatil ilan edildi. Ancak yılbaşı günü hâlâ resmi tatil değildi, kutlanıyor ama tatil günleri arasına alınmıyordu.



Milletvekili Tunalı Hilmi Bey tarafından 1927 yılında yılbaşının resmi tatil olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verilmişti. Ancak 27 Mayıs 1935’te çıkarılan yasayla o senenin yılbaşından itibaren 1 Ocak günü resmi tatil ilan edildi.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman olarak tanımlanır. Pek çok ülkede ve kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Yılbaşı, Miladi takvim (Gregoryen takvimini) kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan geceye verilen isimdir.

Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak’a gününe denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak gününü resmî tatil olarak belirlemiştir. İslam dinine göre ise Hicri Yılbaşı, Muharrem ayının birinci günüdür.